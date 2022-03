Guerra in Ucraina, Draghi: “Da Italia assistenza e sostegno”. Di Maio: “No aerei militari a Kiev”

Spread the love



Attraverso un Comunicato di Palazzo Chigi, viene confermato il colloquio tra il Presidente Ucraino, Zelensky e Mario Draghi, con oggetto la posizione della stessa Italia sul conflitto. Si legge dal comunicato: “L’Italia vuole fornire sostegno e assistenza all’ucraina e alla sua popolazione e sostiene l’appartenenza dell’ucraina alla famiglia europea condanna gli attacchi della Russia i civili alle infrastrutture nucleari”.

Palazzo Chigi ha ribadito la profonda amicizia tra il popolo italiano e il popolo ucraino, oltre la grande solidarietà dell’Italia nei confronti dell’Ucraina.

Sull’ingresso nell’Unione Europea, cruciale per Zelensky, Il premier italiano parla di appartenenza alla famiglia europea, ma viene precisato che la posizione dell’Italia è allineata a quella dell’Alto Rappresentante per la sicurezza in Europa, Borrell e della Commissione Europea. Questo significa che l’adesione potrebbe seguire procedure e tempi regolari senza le accelerazioni e le precedenze, tanto sperate dall’Ucraina.