incidente tra un’autocisterna carica di gasolio e un vagone della linea ferroviaria Termini-Centocelle.

CORPO NAZIONALE VIGILI DL FUOCO

ROMA, VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI IN VIA CASILINA PER UN INCIDENTE TRA UN’AUTOCISTERNA E UN VAGONE DELLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE

Sei squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 11:30 lungo la via Casilina, all’altezza dell’incrocio con via Pierozzi, per un incidente stradale tra un’autocisterna carica di gasolio e un vagone della linea ferroviaria Termini-Centocelle.

Sul posto stanno operando anche esperti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per contenere la perdita del carico della cisterna e per la messa in sicurezza dell’area.