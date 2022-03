Protocollo di intesa tra Dipartimento dei Vigili del fuoco e Sport e Salute per la diffusione dei valori sportivi

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha avviato una collaborazione con la società Sport e Salute, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tesa a sostenere e comunicare i valori sportivi nella società.

Questo pomeriggio, alla presenza del Sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali e del sottosegretario di Stato all’Interno con delega ai Vigili del fuoco, On. Carlo Sibilia, è stato sottoscritto al Viminale il protocollo d’intesa tra il capo Dipartimento Prefetto Laura Lega e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

La collaborazione prevede non soltanto l’adesione del Dipartimento a progetti promossi da Sport e Salute per la diffusione dei valori sportivi nella società ma è anche tesa a promuovere le attività sportive per il personale dei Vigili del fuoco, in modo da garantirne il benessere psico-fisico.

Il Dipartimento, per questo, sostiene iniziative che incoraggino i giovani all’attività sportiva e alla conoscenza del ruolo sociale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso l’impegno del Gruppo Sportivo VV.F. Fiamme Rosse.

Inoltre, compatibilmente con le esigenze operative e logistiche, prevede l’utilizzo delle proprie strutture sportive per tutte le fasce della popolazione con l’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani e di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, attuando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.

Da parte sua, Sport e Salute si impegna a sostenere i Gruppi Sportivi dei Vigili del fuoco nella promozione e nella pratica dello sport come strumento di tutela della salute e di rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso il finanziamento di progetti per la valorizzazione, il potenziamento, la messa in sicurezza e il mantenimento in buono stato conservativo degli impianti sportivi di proprietà del Corpo Nazionale.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire una pianificazione strategica degli interventi programmati, sarà costituito un Comitato tecnico-scientifico composto da quattro componenti, due designati da Sport e Salute e due dal Dipartimento dei vigili del fuoco.