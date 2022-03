“Rapito il sindaco di Melitopol”

Spread the love

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-11-marzo-attacchi-russi-nell-ovest-e-a-dnipro-ue-sanzioni

di spingere la Bielorussia attivamente nel conflitto in Ucraina, con incursioni “sotto falsa bandiera” in territorio bielorusso nei pressi della frontiera ucraina. Lo denuncia il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov. Le forze armate di Kiev parlano di “provocazione” e il Parlamento di assicura che l’esercito non ha pianificato né prevede di intraprendere azioni aggressive contro la Bielorussia.