CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso dalle 10 per spegnere l’#incendio che sta interessando la vegetazione nella zona di Tirano (SO). Nelle foto il soccorso dell’elicottero di Varese per recuperare un escursionista rimasto bloccato nell’area attraversata dai roghi – #13marzo