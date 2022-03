Monza, i vigili del fuoco in visita con giocattoli e una autopompa al Mamma Rita e alla scuola dell’infanzia Tonoli

Spread the love

ILCITTADINOMB.IT – urly.it/3knn4

Giocattoli per i bambini e l’emozione di vedere un mezzo dei Vigili del fuoco dqal vivo per i bambini dell’Istituto “Mamma Rita”, lunedì 14 marzo. Nel centro di via Lario diretto dalle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria, struttura si occupa dell’accoglienza, la cura, l’educazione dei bambini e dei giovani svantaggiati mediante attività di promozione sociale, spirituale e culturale con attenzione particolare alle famiglie, si è presentata per una visita una squadra dei vigili del fuoco di via Cavallotti.

Ai bambini della scuola dell’infanzia Tonoli è stata mostrata un’autopompa ed è stato spiegato l’utilizzo delle principali attrezzature presenti a bordo del mezzo di soccorso. Inoltre, a tutti i bambini ospitati presso la struttura, i Vigili del fuoco hanno donato alcuni giocattoli.

L’esperienza è stata molto apprezzata e i bambini hanno realizzato disegni sulla visita appesi alla finestra della classe.