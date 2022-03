Lucca, buoni risultati per gli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse in occasione della Seconda prova Nazionale assoluta di sciabola

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta presso il polo fieristico di Lucca nei giorni 12 e 13 marzo la Seconda prova nazionale assoluta di sciabola maschile e femminile.

Gli atleti Giulia ed Alberto Arpino del G.S. VV.F. Fiamme Rosse hanno raggiunto entrambi i quarti di finale dimostrando un’ ottima condizione atletica ed una costante crescita agonistica. Poco più indietro l’A. Lucia Lucarini sconfitta ai sedicesimi di finale per 15-14 da Michela Landi. Le buone prestazioni hanno consentito a tutti gli atleti dei Vigili del fuoco di qualificarsi alle finali nazionali assolute che si terranno Courmayeur (AO) nella prima settimana di giugno.

Inoltre, per Giulia e Alberto Arpino è arrivata anche la convocazione federale per partecipare alla prossima tappa di coppa del mondo di sciabola che si terrà dal 18 al 20 marzo rispettivamente a Istanbul (TUR) per le donne e a Budapest (HUN) per gli uomini.