COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio intervengono per un incendio Magazzino di una attività commerciale a Canonica D’Adda in via Bergamo intorno alle 8:50. I vvf hanno evacuato in via precauzionale le

abitazioni compromesse dal fumo denso dell’incendio e spente le fiamme hanno iniziato le operazioni di bonifica.