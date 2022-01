La Spezia, fiamme in un’abitazione a Riccò del Golfo

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio del 18 gennaio in località Caresana, nel comune di Riccò del Golfo, per l’incendio di un’abitazione. Il rogo si sarebbe sviluppato da alcuni panni stesi su di uno stendibiancheria lasciato vicino al caminetto acceso provocando denso fumo che ha invaso in poco tempo la stanza.

La squadra giunta sul posto con una APS (Auto Pompa Serbatoio) e 5 unità ha immediatamente spento le fiamme evitando che si propagassero agli altri locali e portato in salvo un cane e due gatti presenti all’interno dell’abitazione. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.