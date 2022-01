Incendio nel deposito vernici di una ditta a Nonantola: Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Spread the love



Vigili del fuoco impegnati tutta la notte per un incendio sviluppatosi nel deposito esterno ad una ditta di vernici, in via Copernico a Nonantola.

Il pronto intervento delle squadre ha limitato il propagarsi delle fiamme che stavano penetrando all’interno del fabbricato. Danni rilevanti. Cause in corso di accertamento. Ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza ancora in corso (8:00).