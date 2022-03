Camion col rimorchio carico di latte vola nella scarpata dopo aver divelto la cuspite

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale sulla brebemi, uscita Treviglio direzione Brescia alle 11:00. Camion nella scarpata dopo aver divelto cuspite. Rimorchio pieno di latte. Autista uscito da solo. In posto personale autostrade, 3 pattuglie polizia stradale, automedica e ambulanza. I vvf sono ancora sul posto per assistenza e bonifica delle aree compromesse.