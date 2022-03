Incendio in una falegnameria – un secondo incendio ha interessato del materiale di risulta

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/03/22 ore 13:00 Busto Arsizio (Va), via Generale Manfredo Fanti. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio presso una falegnameria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

25/03/22 ore 18:30 Carnago (Va), via Roma. Per cause da accertarsi del materiale di risulta adiacente ad un abitazione è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.