Padova, auto travolge e uccide bimbo in carrozzina: «La madre si è chinata e l’ha preso in braccio»

Spread the love

CORRIEREDELVENETO.IT -urly.it/3mqfx

Chi vi ha assistito parla di una scena sconvolgente. E anche solo a pensarci si viene pervasi da un dolore straziante, perché ci si trova dinanzi a una tragedia immane: Anas Zidane, bimbo di appena tre mesi (li aveva compiuti proprio domenica essendo nato lo scorso 27 dicembre), ha perso la vita dopo essere stato investito sulle strisce pedonali in via del Plebiscito a Padova mentre si trovava nel suo passeggino spinto dalla madre Zohra Iraoui detta Fatima, 34 anni, rimasta ferita per l’impatto con l’auto guidata da un connazionale di 46 anni residente nel Veneziano.

La dinamica – Un lunedì davvero nero per la città del Santo, che già in mattinata era stata funestata dalla notizia della morte della trentasettenne Laura Lazzaro – anche lei madre di un bambino di 4 anni– nella spaventosa carambola in tangenziale Sud. Quanto accaduto nel pomeriggio sconcerta soprattutto per la dinamica dell’incidente: sono le 15.50 circa quando la donna si appresta ad attraversare la trafficata strada nelle vicinanze della rotonda da cui partono via Bajardi e via Viotti. Un passaggio pedonale che Fatima conosce bene in quanto fa parte del tragitto che ogni giorno compie per andare a prendere il secondogenito di 8 anni, che frequenta la scuola elementare Rosmini all’Arcella (la figlia più grande, di 13 anni, studia nella vicina scuola media Cellini). Un’auto si ferma, lei inizia a camminare sulle strisce e in un attimo accade la tragedia: sulla seconda corsia sta arrivando a velocità sostenuta una Opel Corsa grigia che non si avvede della madre con il passeggino e li travolge in pieno, facendoli volare per quasi dieci metri fino alla vicina rotonda.