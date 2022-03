Capriolo travolto da un’auto: ritrovato e salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

stato investito e nel cuore della notte: il capriolo ha avuto solo la forza di nascondersi sotto la strada in un anfratto dove scorre l’acqua di raccolta dai campi. A trovarlo sono stati due agricoltori che, questa mattina (martedì 29 marzo) stavano iniziando a lavorare nei campi di loro proprietà nella zona di Vingone, fra Città di Castello e Monterchi, lungo via Aretina.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno portato l’animale, ferito, lungo la strada, dove è stato prelevato e portato via dai volontari di ”Wild Umbria”, un centro di recupero animali selvatici e gestore del servizio di recupero fauna selvatica che ha sede a Pietralunga. Probabilmente l’animale, un capriolo maschio giovane del peso fra i 25 e i 30 chili, è stato investito nella notte lungo la strada che porta ad Arezzo e dopo essere rimasto ferito non si è più mosso dal luogo in cui è stato coinvolto nell’incidente.