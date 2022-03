Avellino, grosso incendio distrugge deposito agricolo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un grosso incendio, scoppiato nella notte del 28 marzo, ha distrutto un deposito di attrezzi e macchine agricole in via Ferriera, nel comune di Montoro. Le fiamme hanno rapidamente divorato la struttura in legno e lamiere. I Vigili del fuoco intervenuti, supportati anche da due autobotti, hanno dovuto lavorare più di tre ore per aver ragione del rogo e mettere in sicurezza l’area. All’interno del deposito è stata rinvenuta anche una bombola di GPL, estratta appena in tempo prima che le cose degenerassero. Per fortuna non si registrano persone coinvolte.