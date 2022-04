Roma, i Vigili del fuoco alla commemorazione dell’eccidio delle donne del ponte di ferro

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, giovedì 7 aprile, su invito della Presidenza del Municipio VIII, il funzionario responsabile del nucleo sommozzatori e personale dello stesso hanno partecipato, in rappresentanza del Comando, alla cerimonia in ricordo dell’eccidio del ponte di ferro, in cui il 7 aprile 1944 vennero trucidate dai nazisti 10 donne. Erano giorni che Roma non riceveva più cibo con i nazisti che occupavano la città e gli Alleati fermi ad Anzio. Molte donne hanno deciso di procurarsi comunque qualcosa da mangiare. Alcune di loro si sono recate al mulino Tesei dove, nei pressi, c’era un deposito di farina. Qualcuno ha chiamato la polizia e sul posto sono arrivati dei soldati della Wehrmacht. Quando le donne hanno visto i nazisti hanno cercato di fuggire, 10 di loro però sono state catturate e uccise sul posto.

La cerimonia si è tenuta, come ogni anno, al ponte dell’Industria.