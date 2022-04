Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Gazzaniga intervengono per il salvataggio di un capriolo incastrato in un cancello a Cene intorno alle 17:00. I VVf in collaborazione con il Veterinario, che si è assicurato sullo stato del capriolo, lo hanno aiutato a svincolarsi così da poter ritornare in libertà.

