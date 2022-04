Interventi per il forte vento. I vigili del fuoco della provincia di Varese stanno intervenendo anche per interventi per incendi

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCODI VARESE

9/4/22 I Vigili del Fuoco stanno intervenendo sul territorio per alcune richieste, causa il forte vento si registrano diverse cadute piante.

Nel comune di Casale Litta in via dei Pini una squadra è impegnata per un incendio vegetazione. Nel comune di Casalzuigno in via Castefano è in corso un incendio abitazione, sul posto stanno operando due squadre e un’autoscala.

Icendio Casalzuigno (Va), le fiamme hanno interessato venticinque metri quadri della copertura di un abitazione. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, le operazioni sono state complicate del forte vento. I locali abitativi non sono stati interessati.