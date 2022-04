Video . Quattro squadre impegnate da ieri nel cuneese per incendio boschivo che sta interessando una zona impervia del comune di Caraglio

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco impegnati da ieri nel cuneese per un incendio boschivo che sta interessando una zona impervia del comune di Caraglio. Durante la notte quattro squadre hanno operato in contrasto al fronte di fiamma, e da stamattina anche un velivolo Canadair della flotta aerea Nazionale è impegnato nelle operazioni di spegnimento.

Nella clip il lavoro effettuato stanotte con i droni utili a mappare le aree percorse dal rogo per indirizzare velocemente le squadre sui focolai at

All.;