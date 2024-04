VIDEO – Addestramento specialisti elicotteristi e nucleo cinofili dei Vigili del fuoco della Lombardia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Specialisti elicotteristi e nucleo cinofili dei Vigili del fuoco della Lombardia in azione tra Brinzio e Campo dei Fiori, in provincia di Varese, per delle sessioni di addestramento congiunto.Â

Le attivitĂ hanno avuto l’obiettivo di consolidare la familiarizzazione tra le unitĂ cinofile e l’elicottero AW139 in dotazione al Copro nazionale con diverse prove di imbarco, eli-trasporto e sbarco su scenari operativi.

VIDEO