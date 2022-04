Capriolo rischia di annegare nel Villoresi: salvataggio dei vigili del fuoco

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

9/4/22 ore 9:00 Somma Lombardo (Va). I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti sul canale Villoresi per soccorso animale. Alcuni passanti hanno notato un ungulato annaspare in acqua. Gli operatori intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada grazie a tecniche alpinistiche sono riusciti a recuperare l’animale dell’acqua, successivamente è stato liberato in una zona boschiva.