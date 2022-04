Incidenti sul lavoro – un operaio cade da 5 metri e muore sul colpo – operaio 28enne travolto dal crollo del muro ricoverato in gravi condizioni

Spread the love

ANSA.it – Un 46enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella sera di lunedì 11 aprile a Cusago, alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto da un’altezza di circa 5 metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sull’esterno della sede di un’impresa in viale Europa. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma l’uomo è morto sul colpo.

I carabinieri e i tecnici dell’Ats stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte: sarà disposta l’autopsia, da parte del pm di turno Elisa Calanducci, e poi l’indagine sarà coordinata dal pool ‘ambiente, salute, sicurezza, lavoro’ guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano.

Martedì 12 aprile, invece, intorno alle 9 c’è stato un incidente in viale Monza, sempre a Milano. Un 28enne è rimasto travolto dal crollo del muro a cui stava lavorando in un seminterrato. Sul posto sono arrivati polizia locale, vigili del fuoco – che lo hanno estratto dalle macerie – e personale del 118 che lo ha stabilizzato prima di portarlo in gravi condizioni all’ospedale Niguarda