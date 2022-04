Perde il controllo della sua vettura finendo fuori strada – Persona trasportata all’ospedale in codice giallo

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Treviglio intervengono giorno 12/04/2022 alle ore 22:15 per un Incidente stradale a Pontirolo Nuovo in via ca Treviglio. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. I VVF hanno trovato al loro arrivo sul posto l’uomo fuori dalla sua autovettura, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a bonificare la zona compromessa. In posto croce rossa, automedica e CC radiomobile Treviglio. Persona trasportata al Papa Giovanni in codice giallo.