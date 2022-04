 Bando di concorso interno a n. 661 posti da capo squadra decorrenza 1.1.2021.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Decreto dipartimentale n. 101 del 21 aprile 2022. Bando di concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 661 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi

reparto, di cui n. 651 da generico e n. 10 da radioriparatore, e di n. 11 posti per l’accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2021