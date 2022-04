Video – Russia, incendio a Tver nell’istituto che sviluppa missili: 6 morti, persone intrappolate

Spread the love

Mosca, 21 aprile 2022 – Un vasto incendio è divampato nell’edificio che ospita l‘istituto di ricerca per la difesa aerospaziale del Ministero della Difesa russo a Tver, 150 chilometri a nord ovest di Mosca. Fumo denso sale dal palazzo, un’immensa nuvola nera sovrasta la città. All’interno sarebbero rimaste intrappolate circa 10 persone, mentre il bilancio delle vittime, ancora confuso e probailmente destinato ad aumentare, parla di 6 persone morte nel rogo. Alcune fonti, ancora non confermate, parlano di una settima vittima. I feriti sarebbero 27: molti di loro sono stati trasportati in ospedale, tre versano in gravi condizioni e sono ricoverate in terapia intensiva.

Stando a quanto riferito dal Moscow Times, l’incendio è divampato dal secondo piano dell’edificio – di circa 1.500 metri quadrati – e si è propagato anche nei tre piani superiori, letteralmente squarciandoli. A quanto si apprende, diverse persone, dopo aver inalato fumo, si sarebbero messe in fuga calandosi dalle finestre. L’Istituto è stato fondato nel 2014, tra i progetti sviluppati ci sono i sistemi di invisibilità dei velivoli Su-27 e Tu-160 e la partecipazione allo sviluppo del sistema missilistico Iskander.