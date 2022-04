Spread the love

https://www.ilquotidianoitaliano.com/2022/04/21/precipita-dalla-finestra-al-secondo-piano-gravissimo-bimbo-di-2-anni/

Un bimbo di appena 2 anni è precipitato questo pomeriggio da una finestra al secondo piano di casa a Lurano, nel Bergamasco. Le sue condizioni sono gravissime. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il piccolo si sarebbe arrampicato fino alla finestra, posta nel sottotetto dell’abitazione in cui vive con mamma e papà e da dove sarebbe precipitato, per cause ancora tutte in via d accertamento, da circa 6 metri di altezza. A laniare l’allarme è stata una donna appena uscita da un ambulatorio medico, la prima a vedere il piccolo a terra. La donna ha subito chiamato il medico dell’ambulatorio, che si è prodigato nei soccorsi in attesa del 118. Giunto con l’ambulanza, il personale del servizio di emergenza-urgenza ha subito fatto il possibile, prima di affidarlo ai colleghi dell’elisoccorso. Il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Brescia. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale.