Webinar “La Tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in occasione della giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si celebrerà formalmente il giorno 28 aprile p.v., ha organizzato un Webinar dedicato a quest’importante tematica. L’incontro sarà aperto dal Capo del Corpo D.G. Ing. Guido PARISI e sarà un’occasione utile per un confronto interno aperto e condiviso su questa specifica tematica per la quale il C.N.VV.F. ricopre un ruolo fondamentale e spesso di guida per gli altri Enti, Amministrazioni dello Stato e per tutto il sistema lavorativo privato.

L’attività rientra tra i nuovi progetti di informazione interna del C.N.VV.F. in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che il Corpo ha avviato con l’istituzione dell’Ufficio dedicato alle politiche di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che sono rivolti ai datori di lavoro, ai RSPP e agli ASPP .

Il webinar inizierà alle ore 08:30, avrà una durata stimata di circa un’ora, durante l’incontro saranno trattati i seguenti argomenti: Il DM n. 127 del 2019 e le peculiarità organizzative del C.N.VV.F.; Le figure di garanzia di tutela della salute e della sicurezza nel C.N.VV.F.; Analisi del fenomeno infortunistico. Il programma particolareggiato è riportato nella locandina.