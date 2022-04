Spread the love

CORPO NAIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un capannone, utilizzato da un’azienda per smaltire rifiuti elettronici e industriale, è stato interessato ieri sera da un incendio a Settimo Milanese. I Vigili del fuoco, presenti anche con il nucleo NBCR, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche personale dell’Arpa Lombardia per i rilievi ambientali.

All.: