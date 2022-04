Imbarcazione a vela di 13 m circa incagliata sugli scogli in prossimità del porticciolo di Cannitello.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamento di Villa San Giovanni, è intervenuta ieri pomeriggio alle ore 17.10 circa nella frazione Cannitello di Villa San Giovanni, piccolo borgo che si affaccia sullo Stretto di Messina, per soccorso a persona.

Una imbarcazione a vela di 13 m circa, causa mare grosso e forte vento, si incagliava sugli scogli in prossimità del porticciolo di Cannitello. Intervento dei vigili del fuoco in collaborazione alle unità della Capitaneria di Porto è valso a trarre in salvo l’equipaggio rimasto bloccato a bordo del natante. Le tre persone, di nazionalità Belga, alquanto provate dalla disavventura, risultano in buono stato di salute.