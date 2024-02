Lazise; Auto abbatte il palo della pubblica illuminazione e si ribalta sulla pista ciclabile, ferita la conducente.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI VERONA

Alle ore 15.00 del 13 Febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gardesana a Lazise per un incidente stradale.

Una vettura, che viaggiava in direzione Peschiera, si è ribaltata, finendo la sua corsa nella adiacente pista ciclabile, dopo aver urtato e divelto un palo della pubblica illuminazione. Ferita la conducente che, bloccata nel veicolo, è stata estratta dai vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 operatori. La donna, affidata alle cure dei sanitari, è stata ricoverata per accertamenti presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona.Â

Illeso il cagnolino che viaggiava a bordo del mezzo.

I vigili del fuoco, dopo aver soccorso la donna, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e il palo abbattuto.

Durante le operazioni, che sono terminate intorno alle ore 16.05, la viabilitĂ non ha subito forti rallentamenti.

Sul posto anche carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso