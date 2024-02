Due incidenti stradali in territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 MARCHE

STAFFOLO (AN) –I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 17.00 in via Fratelli Costantini a Staffolo (AN) per un incidente stradale tra due auto. Due le persone coinvolte che sono state prese in cura dal personale del 118.

La squadra VVF ha collaborato con i sanitari ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi. – Fabrizio Piersigilli

GROTTAMMARE (AP) – I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto poco prima delle 15 sono Intervenuti in A14, al chilometro 302 + 250, all’interno della galleria San Francesco, corsia nord, per un tamponamento che ha coinvolto due autotreni ed una macchina. Uno dei due mezzi pesanti trasportava rotoli di carta del peso di 23 quintali ognuno, due dei quali erano stati sbalzati sulla carreggiata. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi e l’intera zona incidentale durante le operazioni di recupero dei mezzi e del carico, si effettuava la scorta ad uno degli autotreni fino all’uscita dell’autostrada. Uno solo degli autisti veniva trasportato in ospedale.

Sul posto polizia autostradale, 118 e personale del soccorso stradale.

Dal Comando di Ascoli Piceno.