Video – Firenze, Centenario della sede storica dei Vigili del Fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

L’intitolazione di una rotatoria al ponte all’Indiano, la presentazione di un libro a Palazzo Vecchio – ‘Storia dei Vigili del Fuoco di Firenze, dal XIV al XXI secolo’-, una mostra dei mezzi storici e l’esibizione della banda musicale: tante le iniziative svolte ieri, 22 aprile, a Firenze per festeggiare il centenario della storica sede dei Vigili del fuoco, una delle caserme operative più antiche d’Italia.

«100 anni di storia del comando provinciale dei Vigili del fuoco che si intrecciano con la storia di Firenze – ha sottolineato il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Laura Lega nel suo intervento -. Diverse le emergenze gestite in tutto questo tempo, in sintonia con i vari attori istituzionali e, tra questi, il comune di Firenze, che ringrazio per la costante e preziosa vicinanza, collaborazione ed interazione, e la Regione Toscana. L’alluvione del ‘66, l’attentato del ’93 e numerose iniziative propulsive, confermano la vivacità del territorio fiorentino e la versatilità professionale dei Vigili del fuoco, per lo sviluppo e la programmazione strategica di attività, svolte sempre in contesti di proficuo lavoro di squadra».

«È una celebrazione importante tra mezzi d’epoca e l’incontro a Palazzo Vecchio – ha detto il sindaco Nardella -. Non è solo un omaggio, ma pure un modo di ringraziare tutti i Vigili del fuoco per tutto quello che hanno fatto e che continueranno a fare, per la loro vicinanza al cittadino, per la loro dedizione, per lo sprezzo del pericolo».

Numerose le autorità presenti alla cerimonia, oltre al capo Dipartimento Laura Lega, al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi e al sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani e il prefetto di Firenze Valerio Valenti.

