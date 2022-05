Nuovi roghi di rifiuti al campo nomadi di Asti: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

I Vigili del Fuoco del comando di Asti sono nuovamente intervenuti in prossimità del campo nomadi di via Guerra per spegnere due incendi, uno nella notte e uno nella prima mattina di oggi, 3 maggio.

In entrambi i casi sono intervenuti con aps (autopompaserbatoio), pick up e autobotte. I roghi hanno interessato materiale vario ma anche elettrodomestici e delle bombole di acetilene, pericolose per gli stessi vigili intervenuti.