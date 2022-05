Ollomont, incidente sul lavoro: morto operaio

Spread the love

Un nuovo incidente in un cantiere funesta la Valle d’Aosta. Un operaio romeno, Constantin Cobanel, classe 1983, ha perso la vita nella mattinata di oggi, martedì 3 maggio, mentre era intento in opere edili nella casa di villeggiatura della ministra Marta Cartabia. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. La vittima è rimasta schiacciata da una putrella. L’uomo, da quanto si apprende lavorava per una ditta di Gignod, che da pochi giorni aveva cominciato dei lavori di ristrutturazione del garage dell’immobile.

In base a una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto schiacciato da una putrella, un travetto portante d’acciaio, nel garage della villetta dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Come ho anticipato al sindaco David Vevey – dichiara sempre la ministra – mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto