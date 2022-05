Video – Per non dimenticare l’alluvione del Sarno

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

#5 maggio, 24 anni fa l’#alluvione che colpì #Sarno #Siano #Braciliano e #Quindici. per non dimenticare le 160 vittime della tragedia, anche il nostro Marco Mattiucci, che morì in servizio durante i soccorsi

Sarno.

In poche ore la tragedia che resta ancora come una ferita aperta, una spaccatura come quella che colpì il Monte Pizzo d’Alvano.

Sono passati 24 anni da quel 5 maggio del 1998 quando uno dei disastri idrogeologici più gravi di sempre uccise 160 persone tra Sarno, Quindici, in provincia di Avellino, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello, 350 i feriti e 3mila gli sfollati.

In poche ore caddero circa 300 millimetri di pioggia, causando un fiume di fango e detriti che travolse tutto. Diverse le frane, sommerse le case. Il fango non risparmiò neppure l’ospedale Villa Malta, travolto da una colata che seppellì cinque pazienti (tra cui due bambini), il portiere dell’ospedale, tre infermieri e due medici. Sarno registrò il maggior numero di vittime 137.