XXIII edizione della Race for the Cure. Presenti anche i Vigili del fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa domenica 8 maggio la XXIII edizione della Race for the Cure, la corsa di solidarietà per la raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori al seno. La manifestazione è stata inaugurata giovedì 5 maggio nel cuore di Roma, con l’allestimento del Villaggio della salute al Circo Massimo che ha ospitato tante iniziative per grandi e piccini, ma soprattutto per le donne che stanno combattendo la loro lotta contro il tumore o ne sono appena uscite, come lo spazio aperto in collaborazione col Policlinico Gemelli che ha offerto gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici.

Anche il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stato presente con un proprio spazio, dove ha presentato i propri nuclei speciali e ha allestito una Pompieropoli, il percorso ludico-formativo dedicato ai più piccoli, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco. Alla giornata inaugurale hanno partecipato il Capo Dipartimento, Laura Lega, il comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Alessandro Paola, e l’ex Capo del Corpo Gioacchino Giomi.