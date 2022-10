Dopo 40 anni i gemelli Roberto e Daniele Travaini salutano i vigili del fuoco

Spread the love

Dopo 40 anni di onorato servizio, i gemelli Roberto e Daniele Travaini sono arrivati al loro ultimo turno negli amati vigili del fuoco.

I colleghi li hanno voluti salutare alla grande questa mattina all’incrocio tra i due alla caserma di Piacenza: Daniele chiudeva alle 8.00 dopo aver fatto la “notte”, Roberto incominciava allo stesso orario per chiudere la sera.

Una dozzina di mezzi messa a ventaglio nell’ampio cortile, i colleghi-amici alle ali dei due gemelli in arrivo e il suono di tutte le sirene: questo l’ultimo saluto.

“E’ il momento più duro, lo sapevamo che sarebbe arrivato. Speriamo che questa giornata finisca presto – hanno detto i gemelli Travaini visibilmente commossi – il difficile adesso è uscire di qui è sapere che ci toglieremo questa divisa per non rimetterla mai più”.

Nei vigili del fuoco restano ancora il fratello Gianluca e Matteo, figlio di Roberto e nipote di Daniele.

