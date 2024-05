Fiamme dal deposito di cippato: Vigili del fuoco al lavoro per l’intera notte

Spread the love

La notte scorsa, tra martedì e mercoledì i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pigna a Rosà per l’incendio divampato in un locale deposito di cippato di un’azienda che si occupa di produzione e commercio di legnami e semilavorati per l’industria del mobile. Nessuna persona è rimasta ferita.

La chiamata alla sala operativa alle 23.20 di martedì, quando è stato segnalato del fumo provenire dall’azienda. I Vigili del fuoco accorsi da Bassano del Grappa e da Vicenza con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 10 operatori, sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme al solo deposito di cippato di circa 100 metri cubi di materiale. Spente le fiamme con l’ausilio di un piccolo mezzo di movimento terra tutto il materiale è stato portato all’esterno e bonificato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

