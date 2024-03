Maxi incendio in una ditta nel Bresciano che produce pellet

Spread the love

RAINEWS – Un maxi incendio che ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco tutta la notte quello divampato alla Geminati a Cigole in provincia di Brescia.

L’azienda produce materiali che sono infiammabili per antonomasia: pellet e legna da ardere. Da una prima analisi le fiamme sarebbero divampate a causa di un macchinario difettoso che si è surriscaldato.

Il fuoco, favorito dalla presenza di materie lignee, dal capannone si esteso al tetto, in buona misura coperto di pannelli solari. Ci sono volute ore per mettere in sicurezza lo stabilimento. Per fortuna non risultano feriti.