Incendio box in Como – notevole quantità di fumo che ha invaso 2 dei 4 piani del sovrastante edificio adibito a civile abitazione

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa notte per incendio box in Como via Venturino. In posto quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Como sono state impegnate per lo spegnimento dell’incendio che ha cagionato una notevole quantità di fumo che ha invaso 2 dei 4 piani del sovrastante edificio adibito a civile abitazione. I vigili del fuoco ed il personale della Polizia di stato a titolo precauzionale hanno prontamente evacuato tutte le famiglie residenti. Particolare attenzione è stata posta nel soccorso di un pensionato allettato con l’appartamento completamente invaso dai prodotti della combustione.

Sono 18 le persone che in relazione all’evento sono state assistite dai sanitari del 118; si segnala che almeno 4 minori lamentavano disagi per i fumi respirati. Alcune persone sono state trasportate in codice giallo e verde presso gli ospedali di Como, Cantù e Erba. Sul posto 10 ambulanze e 2 automediche con Carabinieri e Polizia di Stato.

Intervento ultimato alle ore 4.40

—————————-

22/3 – intervento di soccorso tecnico urgente questa sera alle 20.40 circa in Grandate sulla SS Dei Giovi per incidente stradale. Coinvolte autovettura e motocicletta. Si segnale il decesso del motociclista, uomo di 36 anno