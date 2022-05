Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Nella notte appena trascorsa, tra 14 e 15 maggio, siamo intervenuti nel Comune di Cisterna per un incendio di un magazzino adiacente ad una civile abitazione.

Sul poso, in via Plinio il vecchio, si constatava la presenza di un deposito di circa 50 mq completamente avvolto dalle fiamme con al suo interno vari attrezzi da giardino.

All’arrivo, del nostro personale del Distaccamento di Aprilia, le fiamme erano generalizzate in tutto il capanno.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento durate circa 2 ore.

Al momento non si sono riscontrati elementi utili a stabilire le cause dell’incendio.

Nessuna persona coinvolta.