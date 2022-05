Hacker russi contro sito della polizia italiana. “Questo è per l’Eurovision”

Spread the love

quotidiano nazionale – urly.it/3nn5a

oma, 16 maggio 2022 – Gli hacker russi di Killnet tornano a colpire l’Italia, dopo l’attacco ai siti del Senato e del ministero della Difesa. Questa volta con un’azione ‘dimostrativa’ contro la Polizia di Stato, che ha visto aumentare in maniera anomala il traffico degli accessi al suo sito. Un fenomeno che lo stava portando alla saturazione e al down. L’azione pirata è stata fronteggiata dai tecnici della Polizia e dagli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico della Polizia Postale.

Dietro quanto avvenuto ci sarebbe proprio il collettivo russo, che rivendica l’azione sulla sua chat di Telegram. “Secondo i media stranieri Killnet avrebbe attaccato l’Eurovision (per impedire il televoto che ha poi decretato la vittoria dell’Ucraina, ndr), ma sarebbe stata fermata dalla polizia italiana”. Ma – spiegano sempre gli hacker russi – “Killnet non ha attaccato l’Eurovision”, tuttavia a questo punto “oggi dichiara ufficialmente guerra a 10 paesi, inclusa la menzognera polizia italiana”. “Il vostro sito ha smesso di funzionare” affermano, invitando i tecnici informatici italiani a rispondere “come hanno fatto per l’Eurovision”.