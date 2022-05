Si ribalta un camion di compressori, riaperta dopo ore l’entrata di Pra’

Spread the love

rainews-it – Il casello di Genova Pra’ in entrata, sull’autostrada A10, è stato chiuso per diverse ore al traffico, in direzione di Genova, per un incidente. L’entrata consigliata verso il capoluogo è stata per tutta la mattina e buona parte del pomeriggio quella di Genova Aeroporto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un camion che trasportava compressori; il mezzo si è ribaltato su un fianco. L’autista è riuscito ad uscire autonomamente.

Sull’autostrada A7, invece, si sono registrate code per lavori tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova; e tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano.