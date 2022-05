Orzinuovi, incidente in moto nella notte: ragazzo di 20 anni trovato morto

Spread the love

Orzinuovi (Brescia) – Tragico incidente a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il giovane si trovava in sella alla sua motocicletta quando – per cause ancora in corso di accertamento – avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il giovane aveva trascorso la serata spostandosi in sella alla sua moto. Non vedendolo rientrare i familiari hanno lanciato l’allarme. Il corpo del ragazzo è stato scoperto stamane, intorno alle 8. Secondo quanto ricostruito il centauro è stato sbalzato dalla sella all’altezza di una curva finendo nel fosso senza che nessuno, fino a questa mattina, se ne accorgesse. Vano l’intervento dei mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuoco. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.