Devoluto beni di prima necessità alla popolazione Ucraina presente, profuga nel territorio italiano.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

Nell’arco temporale di un mese i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani hanno devoluto per la seconda volta beni di prima necessità alla popolazione Ucraina presente, profuga nel territorio italiano.

I beni sono stati consegnati alla Croce Rossa Italiana in occasione della manifestazione “A tutto Sport – I giovani e i giochi all’aperto” svoltasi il mese scorso a San Vito Lo Capo e nella giornata odierna, da parte del Comandante provinciale Michele Burgio, il quale in una sobria cerimonia che si è svolta nella sede Centrale di c.da Milo alla presenza di una nutrita rappresentanza di pompieri e personale della CRI, ha ringraziato i vigili del fuoco che ancora una volta hanno dimostrato il loro grande spirito di generosità e di solidarietà verso i più bisognosi, nel solco dei valori e dei principi che da sempre contraddistingue il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.