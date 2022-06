D.M.I – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”

Spread the love

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 30 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Interno 19 maggio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.Con tale decreto sono state aggiornate le norme tecniche di prevenzione incendi che devono essere osservate negli edifici di civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. Si specifica che tali norme, si possono applicare alle attività succitate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246.

Il decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, allineando i criteri di prevenzione incendi adottati in questi edifici ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. (Codice di Prevenzione Incendi)

Il testo del Decreto è pubblicato nella sezione “Norme di prevenzione on line” https://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx.