Video – Incendio macchia mediterranea nel ragusano

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco con il supporto di un Canadair per spegnere un vasto incendio di macchia mediterranea che aveva interessato nella giornata di oggi la zona di Ispica, nel ragusano.

Sul posto anche personale della forestale di Ragusa e volontari della Protezione Civile.

Le squadre schierate a protezione delle case hanno evitato problemi nell’area minacciata dalle fiamme, in particolare a villa principe di Belmonte, e per una struttura alberghiera.

