L’associazione nazionale Vigili del fuoco a Viterbo per il 27esimo raduno

https://www.interno.gov.it/it/notizie/lassociazione-nazionale-vigili-fuoco-viterbo-27esimo-raduno

Si è concluso ieri a Viterbo il 27esimo raduno dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco. “Insieme per la sicurezza e la memoria storica” è lo slogan dell’evento che ha inteso unire in un ideale abbraccio, i Vigili del fuoco di ieri e di oggi, e per promuovere la tutela dei valori umani e sociali, principi essenziali della missione di ogni appartenente al Corpo.

Presenti alla cerimonia il sottosegretario Carlo Sibilia, il capo dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Parisi e il presidente onorario dell’Associazione Giomi, a cui è intervenuta la banda del Corpo nazionale che si è esibita insieme al tenore Grollo.

Il raduno è stato organizzato in collaborazione con il comando dei Vigili del fuoco di Viterbo, con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il patrocinio della regione Lazio, dell’amministrazione provinciale e comunale di Viterbo.

Nella chiesa degli Almadiani è stata, poi, inaugurata la mostra “I vigili del fuoco e la memoria storica, fotografie, attrezzature, cimeli”.