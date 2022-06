Spread the love

https://www.ladige.it/territori/vallagarina/2022/06/08/mucche-nel-burrone-intervengono-i-vigili-del-fuoco-1.3233067

AVIO. Doppio intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco della Provincia di Trento per recuperare due mucche finite in altrettanti dirupi sui monti del Comune di Avio durante i temporali dei giorni scorsi.

Gli animali, in questo periodo al pascolo nelle malghe in quota, con tutta probabilità spaventati dai tuoni e dai fulmini, hanno cercato di trovare un riparo ma la loro corsa nell’oscurità della notte è finita in un burrone.

La prima richiesta di intervento è arrivata per malga Pealda sui monti Lessini: i malgari, notando l’assenza di un capo in loro custodia, si sono messi alla ricerca fino a quando non hanno trovato la mucca ancora viva in una zona scoscesa e difficile da raggiungere.

Oltre all’elicottero arrivato da Trento, sui Lessini sono saliti anche i vigili del fuoco volontari di Avio: l’operazione di salvataggio della mucca, imbracata per essere riportata in superficie, non è stata semplice ma l’animale è tornato poco dopo al pascolo.

A malga Dossioli, invece, la mucca è stata trovata morta ma in questo caso è stato fatto intervenire l’elicottero per rimuovere la carcassa ed evitare così un’ipotesi di inquinamento di un piccolo corso d’acqua che scorre lì vicino.