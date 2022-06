Salerno, tragico incidente nella notte a Bellizzi

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un tragico incidente è accaduto intorno alla mezzanotte in via delle Industrie, nel comune di Bellizzi. Un giovane di 24 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’autovettura che stava guidando ed è uscito di strada. Dopo aver divelto un palo della pubblica illuminazione ha sfondato il muretto di recinzione di un’abitazione e ha finito la corsa contro l’impianto di adduzione del gas GPL della casa, danneggiandolo. I Vigili del fuoco intervenuti hanno intercettato la perdita di GPL e hanno chiuso il bombolone, e hanno terminato di mettere in sicurezza l’area sezionando il palo della luce abbattuto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato deceduto dal personale del 118. Presenti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di competenza.